Дневные репетиции парада ВМФ ограничат движение транспортных средств в центре

В воскресенье, 18 июля и четверг, 22 июля, пройдут дневные репетиции парада ко дню ВМФ. Из-за этого в центре Петербурга будет ограничено движение транспорта и пешеходов на Литейном, Троицком, Дворцовом и Благовещенском мостах. Мосты разведут, чтобы пропустить боевые корабли, задействованные в репетиции. Об этом сообщил комитет по транспорту.
Автомобилисты не смогут проехать по следующим адресам:
- Адмиралтейская наб.;
- Адмиралтейский пр.;
- Адмиралтейский проезд;
- Английская наб. от Сенатской пл. до Благовещенского моста;
- Дворцовая наб.;
- Сенатская пл. от Английской наб. до Конногвардейского бульвара;
- Дворцовый проезд;
- Невский пр. от Малой Морской ул. к Адмиралтейскому пр.;
- Гороховая от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
- Университетская наб.;
- Биржевая пл.;
- Биржевой проезд вдоль д. 2 по Биржевой пл.;
- Мраморный пер.;
- Мошков пер. от Дворцовой наб. до Миллионной ул.
- Невский пр. от Малой Морской ул. до Садовой ул.;
- Малая Морская ул. от Невского пр. до Гороховой ул.;
- Большая Морская ул. от Гороховой ул. до Невского пр.;
- Кирпичный пер. от Малой Морской ул. до Большой Морской ул.;
- Казанская ул. от Невского пр. до д. 2 по Казанской ул.;
- наб. Лейтенанта Шмидта от 8-9-й линий В.О. до Благовещенского моста;
- наб. Кутузова;
- Литейный пр. от Шпалерной ул. до Воскресенской наб.;
- съезд с Воскресенской наб. на Литейный мост;
- съезды с Пироговской наб. на Литейный мост.
Важно отметить, что закрывается движение по Адмиралтейскому проезду (с полуночи 17 июля до 21:00 28 июля), Адмиралтейской набережной (с полуночи 17 июля до 6 утра 29 июля), по крайней правой полосе движения Университетской набережной (с полуночи 18 июля до 23:00 26 июля).
Горожан просят с пониманием отнестись к ограничениям и планировать свой маршрут заранее.
Ранее мы писали, что военные продезинфицировали центр Петербурга перед Днём ВМФ.
Фото: Piter.tv
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