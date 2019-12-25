Дневные репетиции парада ВМФ ограничат движение транспортных средств в центре

Ограничения движения будут действовать с 9 утра до 14 часов дня.

В воскресенье, 18 июля и четверг, 22 июля, пройдут дневные репетиции парада ко дню ВМФ. Из-за этого в центре Петербурга будет ограничено движение транспорта и пешеходов на Литейном, Троицком, Дворцовом и Благовещенском мостах. Мосты разведут, чтобы пропустить боевые корабли, задействованные в репетиции. Об этом сообщил комитет по транспорту.

Автомобилисты не смогут проехать по следующим адресам:

Адмиралтейская наб.;

Адмиралтейский пр.;

Адмиралтейский проезд;

Английская наб. от Сенатской пл. до Благовещенского моста;

Дворцовая наб.;

Сенатская пл. от Английской наб. до Конногвардейского бульвара;

Дворцовый проезд;

Невский пр. от Малой Морской ул. к Адмиралтейскому пр.;

Гороховая от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;

Университетская наб.;

Биржевая пл.;

Биржевой проезд вдоль д. 2 по Биржевой пл.;

Мраморный пер.;

Мошков пер. от Дворцовой наб. до Миллионной ул.

Невский пр. от Малой Морской ул. до Садовой ул.;

Малая Морская ул. от Невского пр. до Гороховой ул.;

Большая Морская ул. от Гороховой ул. до Невского пр.;

Кирпичный пер. от Малой Морской ул. до Большой Морской ул.;

Казанская ул. от Невского пр. до д. 2 по Казанской ул.;

наб. Лейтенанта Шмидта от 8-9-й линий В.О. до Благовещенского моста;

наб. Кутузова;

Литейный пр. от Шпалерной ул. до Воскресенской наб.;

съезд с Воскресенской наб. на Литейный мост;

съезды с Пироговской наб. на Литейный мост.

Важно отметить, что закрывается движение по Адмиралтейскому проезду (с полуночи 17 июля до 21:00 28 июля), Адмиралтейской набережной (с полуночи 17 июля до 6 утра 29 июля), по крайней правой полосе движения Университетской набережной (с полуночи 18 июля до 23:00 26 июля).

Горожан просят с пониманием отнестись к ограничениям и планировать свой маршрут заранее.

Ранее мы писали, что военные продезинфицировали центр Петербурга перед Днём ВМФ.

Фото: Piter.tv