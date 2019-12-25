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Дневные репетиции парада ВМФ ограничат движение транспортных средств в центре
Сегодня, 14:01
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Дневные репетиции парада ВМФ ограничат движение транспортных средств в центре

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Ограничения движения будут действовать с 9 утра до 14 часов дня.

В воскресенье, 18 июля и четверг, 22 июля, пройдут дневные репетиции парада ко дню ВМФ. Из-за этого в центре Петербурга будет ограничено движение транспорта и пешеходов на Литейном, Троицком, Дворцовом и Благовещенском мостах. Мосты разведут, чтобы пропустить боевые корабли, задействованные в репетиции. Об этом сообщил комитет по транспорту.

Автомобилисты не смогут проехать по следующим адресам: 

  • Адмиралтейская наб.;
  • Адмиралтейский пр.;
  • Адмиралтейский проезд;
  • Английская наб. от Сенатской пл. до Благовещенского моста;
  • Дворцовая наб.;
  • Сенатская пл. от Английской наб. до Конногвардейского бульвара;
  • Дворцовый проезд;
  • Невский пр. от Малой Морской ул. к Адмиралтейскому пр.;
  • Гороховая от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
  • Университетская наб.;
  • Биржевая пл.;
  • Биржевой проезд вдоль д. 2 по Биржевой пл.;
  • Мраморный пер.;
  • Мошков пер. от Дворцовой наб. до Миллионной ул.
  • Невский пр. от Малой Морской ул. до Садовой ул.;
  • Малая Морская ул. от Невского пр. до Гороховой ул.;
  • Большая Морская ул. от Гороховой ул. до Невского пр.;
  • Кирпичный пер. от Малой Морской ул. до Большой Морской ул.;
  • Казанская ул. от Невского пр. до д. 2 по Казанской ул.;
  • наб. Лейтенанта Шмидта от 8-9-й линий В.О. до Благовещенского моста;
  • наб. Кутузова;
  • Литейный пр. от Шпалерной ул. до Воскресенской наб.;
  • съезд с Воскресенской наб. на Литейный мост;
  • съезды с Пироговской наб. на Литейный мост.

Важно отметить, что закрывается движение по Адмиралтейскому проезду (с полуночи 17 июля до 21:00 28 июля), Адмиралтейской набережной (с полуночи 17 июля до 6 утра 29 июля), по крайней правой полосе движения Университетской набережной (с полуночи 18 июля до 23:00 26 июля). 

Горожан просят с пониманием отнестись к ограничениям и планировать свой маршрут заранее. 

Ранее мы писали, что военные продезинфицировали центр Петербурга перед Днём ВМФ.

Фото: Piter.tv

Теги: ограничение движения, парад вмф, репетиция парада
Категории: Лента новостей,

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