Движение транспорта у "Лахта Центра" ограничат до 26 августа

В Центральном районе аналогичные меры вводятся на период с 3 по 27 июля в связи с реконструкцией тепловых коммуникаций.

Государственная административно-техническая инспекция объявила о введении временных ограничений автомобильного движения в ряде районов Санкт-Петербурга.

В частности, в Красногвардейском районе на срок с 3 по 8 июля из-за строительных работ по укладке газопровода вводится ограничение движения автотранспорта на отрезке шоссе Революции, простирающемся от улицы Химиков до улицы Коммуны.

В Центральном районе аналогичные меры вводятся на период с 3 по 27 июля в связи с реконструкцией тепловых коммуникаций. Ограничения затронут участок Синопской набережной, начинающийся от улицы Моисеенко и заканчивающийся проспектом Бакунина.

Дополнительно, в Приморском районе временные ограничения установлены с 3 июля по 26 августа в связи с проведением ремонтных работ по замене инженерных коммуникаций. Закрытие затрагивает участки Приморского шоссе между Приморской улицей и Первым Лахтинским мостом, а также Лахтинский проспект между Морской улицей и Приморским шоссе.

Ранее мы сообщили о том, что в III квартале 2025 года в Петербурге планируют провести 2,4 тыс. работ.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга