Парад в честь Дня Победы ограничит движение в Петербурге

Ограничения движения для транспортных средств вступят в силу уже 7 мая.

В связи с проведением в Петербурге мероприятий, которые посвящены Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, горожан ждут ограничения движения транспорта. Об этом информирует КРТИ.

Так, с 09.00 до 13.00 7 мая и 9 мая автомобилисты не смогут проехать по Невский проспекту, от Садовой улицы и до Дворцового проезда, также по Адмиралтейскому проспекту, от Гороховой улицы до Невского проспекта и по Адмиралтейской набережной.

Кроме того, с 09.00 до 13.00 7 мая и с 16.00 8 мая до 13.00 9 мая движение будет прекращено по нечетной стороне набережной реки Мойки от Невского проспекта до переулка Мошкова.

В связи с проведением прямой телевизионной трансляции "Прохождение ветеранов Великой Отечественной войны по Невскому проспекту" с 19.00 8 мая до 20.00 9 мая по нечетной стороне наб. р. Фонтанки на участке от Невского пр. до Итальянской ул., а также в период времени с 09 мая с 09.00 до 20.00 по Невскому пр. от ул. Восстания к Садовой ул. путем закрытия крайней правой полосы движения отмечают в ведомстве

Также в КРТИ отметили, что 9 мая в связи с проездом ветеранов на ретро-автомобилях и прохождения участников всероссийского патриотического проекта "Бессмертный полк", а также прямой телевизионной трансляции праздничных мероприятий движение заблокирую по 2-й Советской улице от Суворовского проспекта до Лиговского проспекта, Суворовскому проспекту, от 2-й Советской улицы до Невского проспекта, Греческому проспекту от 2-й Советской улице до 5-й Советской улицы и на площади Восстания.

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Фото:Piter.TV