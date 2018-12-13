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Следственный комитет начал проверку после гибели рабочего на Октябрьской набережной
Сегодня, 18:26
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IRINA_CHALKINA

Следственный комитет начал проверку после гибели рабочего на Октябрьской набережной

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По итогам работ экспертов, будет принято процессуальное решение.

В понедельник, 6 мая, следственный комитет Петербурга начал проверку после гибели рабочего во время прокладки труб.  Об этом информирует пресс-служба ведомства. 

Напомним, трагедия произошла в минувшие выходные, 5 мая, на Октябрьской набережной. Как оказалось, на строительной площадке залило грунтом рабочего. Спасателя удалось вытащить мужчину. Далее 47-летнего горожанина с переломом ребер доставили в больницу. Медики не смогли спасти пострадавшего. 

В данный момент СК проводит доследственную проверку. В том случае, если ответственными за гибель рабочего признают руководство предприятия, которое проводило на на Октябрьской набережной прокладку труб, то их ждет суд.

Ранее мы сообщали о том, что Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Фото:pixabay

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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