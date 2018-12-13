Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Сторона обвинения предлагает приговорить нападающего "Зенита" к полутора годам колонии, а форварда "Краснодара" – к году и пяти месяцам.

В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам. Об этом сообщает федеральные СМИ.

Сторона обвинения предлагает приговорить нападающего "Зенита" к полутора годам колонии, а форварда "Краснодара" – к году и пяти месяцам. Также за реальные сроки могут получить и другие фигуранты дела – Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий. Им прокурор попросила дать полтора года и год и пять месяцев соответственно.

Напомним, что Кокорин и Мамаев находятся в следственном изоляторе после скандала, который случился в октябре 2018 года. Фигуранты дела проходят по трем статьям – "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство". По решению Пресненского суда они пробудут в СИЗО до 25 сентября.

Отметим, что Александра Кокорин стал чемпионом России, будучи в СИЗО. Его "Зенит" досрочно выиграл чемпионат России, набрав недосягаемое для конкурентов количество баллов. Видео: телеграмм-канал 112, Mash

