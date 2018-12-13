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Кокорин в зале суда назвал победу "Зенита" в РПЛ "долгожданной"
Сегодня, 13:42
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lesjasap

Кокорин в зале суда назвал победу "Зенита" в РПЛ "долгожданной"

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Нападающий скромно добавил, что не ждет личной награды.

Александр Кокорин прокомментировал победу "Зенита" в Чемпионате России. Перед заседанием Пресненского суда Москвы нападающий высказался, что успех команды для него долгожданный. Он добавил, что для него не важна личная награда.

Отметим, что футболист, находящийся в СИЗО, узнал о досрочной победе "сине-бело-голубых" от посторонних людей. Он рассказал, что ему не удалось увидеть трансляцию матча с "Ахматом".

Напомним, что накануне президент "Зенита" Александр Медведев объяснил журналистам. что Александр Кокорин также удостоится золотой медали РПЛ-2019. Форвард не выступает за клуб с октября 2018 года из-за ареста.

Ранее Piter.tv писал о том, что Дмитрий Медведев поздравил "Зенит" с победой в чемпионате России.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"

Теги: александр кокорин, зенит, зенит чемпион, рпл-2019
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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