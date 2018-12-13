Дмитрий Медведев поздравил "Зенит" с победой в чемпионате России

Поздравительный пост Медведев опубликовал на своей личной страничке соцсети "ВКонтакте".

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев опубликовал поздравительный пост на своей личной странице в соцсети "ВКонтакте", посвященный победе петербургского "Зенита" в чемпионате России по футболу.

Поздравляю ФК "Зенит" и всех болельщиков клуба с заслуженной победой в чемпионате России! - написал Медведев на странице.

Незадолго до этого футболистов уже успели поздравить политики, бывшие игроки клуба, фигуристы.

Первыми из них стали врио губернатора Петербурга Александр Беглов, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, бывший игрок клуба Андрей Аршавин и петербургская фигуристка Станислава Константинова.

Фото: Михаил Киреев