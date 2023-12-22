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Полосу КАД между ЗСД и Таллинским шоссе перекроют до конца марта
Сегодня, 14:17
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Полосу КАД между ЗСД и Таллинским шоссе перекроют до конца марта

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С 30 марта четвёртая полоса перекрыта для движения автомобильного транспорта, а на первых трёх полосах введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

На участке внутреннего кольца КАД Петербурга между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе временно недоступна одна полоса для водителей. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Согласно предупреждению, до 30 марта четвёртая полоса перекрыта для движения автомобильного транспорта, а на первых трёх полосах введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Пресс-служба также уточнила, что временные ограничения введены для проведения уборки смета в разделительной полосе КАД.

Ранее мы сообщили о том, что с 1 апреля по 31 июля перекроют внутреннее кольцо КАД Петербурга.

Фото: ВКонтакте / ЗСД

 

Теги: ограничения движения, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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