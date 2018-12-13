В День Победы помогать обеспечивать порядок будут более 1000 дружинников

Они будут ротироваться, основное количество их будет задействовано при проведении шествия "Бессмертного полка".

Для обеспечения порядка и безопасности в Петербурге во время торжеств по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне привлекут более тысячи дружинников. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Виталий Черкашин.

Они будут ротироваться, основное количество их будет задействовано при проведении шествия "Бессмертного полка". Виталий Черкашин

Помимо этого, увеличится и количество задействованных в охране порядка сотрудников правоохранительных органов - до более 10 тыс. Основные мероприятия пройдут 8 и 9 мая. В 11 утра 8 мая на Пискаревском мемориальном кладбище начнется траурная церемония. В 15:00 мск пройдет праздничный концерт в БКЗ "Октябрьский".

Уже 9 мая в 10 утра начнется парад на Дворцовой, в 14:30 по Невскому проспекту проедут ветераны войны в ретроавтомобилях, в 15:00 следом пройдет "Бессмертный полк".

Фото: Piter.TV