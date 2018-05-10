В акции "Бессмертный полк" приняли участие более 10 миллионов человек

В сети опубликовано видео "Бессмертного полка" с высоты птичьего полета из Санкт-Петербурга.

Накануне, 9 мая, по всему миру прошла акция "Бессмертный полк". В этом году акция насчитала рекордное количество участников.

Только в Санкт-Петербурге с портретами своих близких, погибших на войне, прошлись от площади Александра Невского до Дворцовой площади более 1 миллиона человек. В Москве также более 1 миллиона человек прошли по центральным улицам столицы. В Москве шествие возглавлял Владимир Путин с портретом своего отца фронтовика. С ним вместе в шествии памяти участвовали премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич, они также шли с фотографиями своих родственников-ветеранов.

Всего в России приняли участие в шествии более 10 миллионов человек.

Видео: YouTube/Никита Агапов