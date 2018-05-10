Больше миллиона петербуржцев приняли участие в шествии "Бессмертный полк"

В Правительстве Санкт-Петербурга подсчитали приблизительное количество пришедших жителей города на шествие "Бессмертного полка". По данным Смольного, в в нем приняли участие более миллиона человек. Этот показатель на 250 тысяч превысил прошлогоднюю акцию.

Петербуржцы со штендерами своих близких, погибших на войне, прошлись от площади Александра Невского до Дворцовой площади. В общей сложности маршрут составил четыре километра по Невскому проспекту. Длина колонны достигала двух километров.

Отметим, что действие возглавлял губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко. Политик нес в руках фотографию брата деда, который погиб в 1942 году под Сталинградом. Информацией об этом поделился руководитель пресс-службы администрации главы города Андрей Кибитов.

Видео: Piter.tv

