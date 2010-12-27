На Пискаревском кладбище почтили память погибших в войну ленинградцев

На Пискаревское кладбище утром во вторник приехали представители городских и федеральных властей.

Петербуржцы возложили цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище. Церемония в память о погибших защитниках Ленинграда прошла во вторник, 8 мая.

На Пискаревское кладбище утром во вторник приехали представители городских и федеральных властей, армии, полиции, а также сотни жителей города.

Венки и цветы к мемориалу возложили губернатор Георгий Полтавченко, представитель Президента в СЗФО Александр Белов, спикер парламента Вячеслав Макаров, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В колонне также прошли представители Государственной думы и Сената, ветераны и консулы других государств.

Ленинград находился в блокадном кольце с сентября 1941-го по январь 1944 года. Во время обороны города советская армия потеряла 332 тысячи человек, 111 тысяч пропали без вести. 632 тысячи жителей города умерли от голода. Более 16 тысяч петербуржцев погибли от бомбежек и артобстрелов.

Фото: Пискаревское мемориальное кладбище / официальный сайт.