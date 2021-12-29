  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Песков опроверг недопуск блокадников на Пискаревское кладбище из-за визита Путина
Сегодня, 17:24
274
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Песков опроверг недопуск блокадников на Пискаревское кладбище из-за визита Путина

0 0

По словам пресс-секретаря, нужно было подождать не более 10 минут.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что жителей Петербурга, в том числе блокадников, не пускали на Пискаревское мемориальное кладбище в приезд Владимира Путина.

Песков сообщил изданию "Подъем", что жителей свободно пускали почтить память погибших. Подождать нужно было лишь немного — когда Путин возлагал цветы. 

"Важно понимать, кто именно и когда не пустили. Дело в том, что никаких перекрытий там не было, никаких. Жители свободно ходили утром. Незначительно только попросили подождать, когда Путин возлагал цветы, но и то это было очень быстро. На это ушло не более 10 минут. 

Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ были опубликованы фото, на которых жителям пришлось стоять за забором, пока президент принимал участие в торжественно-траурном мероприятии. 

С 9:00 и до 16:00 будет остановка общественного транспорта "Пискаревское мемориальное кладбище" была отменена. 

Фото: Piter.TV

Теги: день снятия блокады, мемориал, пискаревское мемориальное кладбище
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии