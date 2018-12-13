Видео: на Дворцовой площади прошла репетиция с участием военной техники 

Генеральная репетиция парада ко дню Победы состоится 7 мая в 10:00.

Во вторник, 30 апреля, на Дворцовой площади прошла репетиция с участием военной техники. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

На кадрах видно, что танки с георгиевскими лентами выстроились вдоль Миллионной улицы.

Напомним, что на Дворцовой площади уже прошли первые репетиции военного оркестра. Они также запланированы на 6 мая (10:00). Генеральная репетиция парада ко дню Победы состоится 7 мая в 10:00. Сам парад пройдет 9 мая с 10:00 до 11:00.

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Видео: Piter.TV.