Видео: петербуржцы составили живую открытку для ветеранов Великой Отечественной войны

Похожая акция проходила в 2018 году в Туле, тогда на акцию пришли 1000 человек.

Во вторник, 30 апреля, петербуржцы составили живую открытку для ветеранов Великой Отечественной войны. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Необычный флешмоб прошел на площади Победы. На мероприятие пришли 1500 человек. Они выстроились в огромное поздравление, которое после запечатлели с помощью квадрокоптера. Отметим, что принять участие мог любой желающий

Будет нелегко, потому что сейчас мы ждем людей, которые опаздывают. Потом мы выстроимся в буквы... дает напутствие собравшимся организатор

На кадрах видно, что волонтеры готовят для собравшихся гвоздики.

Организаторы хотят отправить такое поздравление напрямую ветеранам с помощью Совета ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда.

Похожая акция проходила в 2018 году в Туле, тогда на акцию пришли 1000 человек.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербург приедут на парад Победы ветераны из Таджикистана

Видео:Piter.TV