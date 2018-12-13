В Петербург приедут на парад Победы ветераны из Таджикистана 

Приглашения получены от мэрий Северной столицы и Москвы.

Во вторник, 30 апреля, стало известно, что в Петербург прилетят на парад Победы ветераны из Таджикистана. Об этом информирует Рахмат Кудратов, председатель Совета ветеранов войны и труда Таджикистана.

Так, Северную столицу посетят ветераны Рахимбой Рахматов и Абдухаким Абдусаминов. Известно, что приглашения были получены не только от мэрий города, но и от властей Москвы.

Кроме того, в города на Неве приглашен воин-интернационалист из Душанбе Махмуд Тоштемиров. Он принимал участие в афганской войне в 1981-1983 годах и награжден орденами и медалями, в том числе государственными.

По словам организатора парада, запланирован проезд ветеранов Великой Отечественной войны от площади Восстания на раритетных автомобилях времен Второй мировой.

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Фото:pixabay