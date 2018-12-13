Видео: на Миллионной перед репетицией парада выстроилась военная техника

Репетиция Парада Победы состоится сегодня в 16:00.

В Петербурге на Дворцовой площади 30 апреля в 16:00 состоится репетиция парада Победы с участием военной техники. Но уже за четыре часа на Миллионной в ряды выстроились танки и автомобили. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

На Дворцовой площади уже прошли первые репетиции военного оркестра. Они также запланированы на 6 мая (10:00). Генеральная репетиция парада ко дню Победы состоится 7 мая в 10:00. Сам парад пройдет 9 мая с 10:00 до 11:00.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге утвердили программу мероприятий в городе ко Дню Победы.

Фото и видео: Piter.TV