В День Победы в небо над Петербургом выпустят полторы тысячи фейерверков

Над созданием праздничного фейерверка будут трудиться 90 военных.

Сегодня, 9 мая, в Санкт-Петербурге в честь праздника Победы в Великой Отечественной войне в десять часов вечера небо озарит победный салют. Увидеть фейерверки жители Северной столицы и туристры смогут на протяжении 10 минут. Запускать салюты будут с Большого пляжа Петропавловской крепости.

Наслаждаться зрелищем горожане и гости города смогут в течение десяти минут. 12 артиллерийских орудий Д-44 и 12 салютных установок 2А-85 произведут 30 залпов и продемонстрируют более 50 видов фейерверочных изделий "Рубин", "Ассоль", "Фиалка", "Вега", "Татьянин день", "Браслет" и другие.

По ожиданям, купола от залпов должны достигнуть более трехсот метров в диаметре. Над созданием праздничного фейерверка будут трудиться 90 военных.

Салютные установки расположат у воды на Большом пляже Петропавловской крепости. Последним залпом завершится празднование в честь 9 мая.

Фото: Федеральное агентство новостей / Степан Яцко