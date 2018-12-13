Видео: в Таврическом саду петербуржцы закружились в вальсе

Вальс сороковых прошел в Таврическом саду, каждый из присутствующих был одет в соответствующую одежду.

Сегодня, Девятого Мая, жители Петербурга и гости Северной столицы получили невероятную возможность - погрузиться в атмосферу 40-х годов. Вальс сороковых прошел в Таврическом саду, каждый из присутствующих был одет в соответствующую одежду.

Помимо танцев, гости смогли угоститься пирожками, мороженым и газировкой, которые напомнили о той эпохе не хуже танцев. В программе фестиваля также - ретродефиле.

На мероприятии побывал наш корреспондент, засняв все происходящее.

Видео: Piter.TV