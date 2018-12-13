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Видео: в Таврическом саду петербуржцы закружились в вальсе

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Вальс сороковых прошел в Таврическом саду, каждый из присутствующих был одет в соответствующую одежду. 

Сегодня, Девятого Мая, жители Петербурга и гости Северной столицы получили невероятную возможность - погрузиться в атмосферу 40-х годов. Вальс сороковых прошел в Таврическом саду, каждый из присутствующих был одет в соответствующую одежду. 

Помимо танцев, гости смогли угоститься пирожками, мороженым и газировкой, которые напомнили о той эпохе не хуже танцев. В программе фестиваля также - ретродефиле. 

На мероприятии побывал наш корреспондент, засняв все происходящее. 

Видео: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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