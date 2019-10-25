Татарстан: Ребенок провалился в люк на глазах у матери

Ребенок во время прогулки провалился в люк на глазах у мамы.
В сети опубликовано видео, как утверждается, снятое в Татарстане. На видео молодая женщина катит пустую прогулочную коляску, а рядом по тротуару шагает маленький ребенок в комбинезоне. На пути у малыша люк от канализационного колодца. Малыш встает на него, крышка люка поворачивается и ребенок исчезает в колодце.
Мама мальчика и случайные прохожие бросаются на помощь, и вытаскивают малыша наверх. Пострадал ли ребенок, не сообщается.
Видео: ВК, Интересное в Казани | Казань
Обсуждение ( 0 )