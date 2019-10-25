Татарстан: Ребенок провалился в люк на глазах у матери

В сети опубликовано видео падения ребенка в колодец.

Ребенок во время прогулки провалился в люк на глазах у мамы.

В сети опубликовано видео, как утверждается, снятое в Татарстане. На видео молодая женщина катит пустую прогулочную коляску, а рядом по тротуару шагает маленький ребенок в комбинезоне. На пути у малыша люк от канализационного колодца. Малыш встает на него, крышка люка поворачивается и ребенок исчезает в колодце.

Мама мальчика и случайные прохожие бросаются на помощь, и вытаскивают малыша наверх. Пострадал ли ребенок, не сообщается.

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