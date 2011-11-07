Что произошло в Петербурге 7 декабря: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 7 декабря.

Что произошло в Петербурге во вторник, 7 декабря? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В январе в Петербург впервые поступит вакцина от COVID-19 для подростков.

Прививку "Спутником М" смогут сделать дети 12-17 лет, пункты для вакцинации детей планируется открыть в детских поликлиниках. Разработанная НИЦ имени Гамалеи вакцина является двухкомпонентной, по аналогии со взрослой, и вводится с интервалом 21 день.

Петербуржец спас из огня двух мужчин, девочку, кота и собаку.

Пожар в доме №1 по Смоленской улице произошел утром в воскресенье, когда молодой человек по имени Николай гулял с собакой. Мужчина оставил пса на улице и поднялся на третий этаж и вытащил из горевшей квартиры двоих мужчин без сознания, после чего снова вернулся в опасную зону в поисках других пострадавших. Этажом ниже Николай вывел из квартиры кота, собаку и маленькую испуганную девочку. Всего из дома эвакуировали 17 человек и троих животных, в огне погиб один человек. В настоящее время решается вопрос о поощрении петербуржца за его отважный поступок. Причины пожара пока устанавливаются.

Еще один серьеззный пожар случился ранним утром вторника на Полюстровском проспекте, 59 – там обгорел первый этаж мотоцентра на площади 500 квадратных метров. Огонь потушили спустя полтора часа силами 47 пожарных, на месте пожара нашли тело 50-летнего мужчины.

В Петербурге задержан экс-глава Калининского района Иван Громов.

Чиновника подозревают в хищении более 150 млн рублей. По предварительной информации, такую сумму Громов присвоил, когда занимал пост главы комитета по информатизации. Днем раньше чиновника уволили с поста главы района, есть версия, что его уволили из-за плохой уборки снега. Членство Громова в партии "Единая Россия" приостановлено, а его место на посту главы района временно занял Владимир Ростовский.

Рядом с поликлиникой №77 на Шлиссельбургском сгорели сразу четыре автомобиля.

Пожар вспыхнул около 10 утра во вторник, причины возгорания пока устанавливаются. Огонь полностью охватил "Опель", частично оплавил "Ладу" и "Ссанъён", в "Рено" обгорел салон. Пострадавших не оказалось.

Петербурженка на Opel погибла, протаранив трактор на Суздальском проспекте.

Авария произошла днем. По словам очевидцев, девушка не справилась с управлением на подъеме на путепровод по Суздальскому проспекту и врезалась в снегоуборочный трактор. От удара автоледи скончалась на месте, информация о ДТП уточняется.

Несколько машин оказались в зоне разлива после прорыва трубы на Ветеранов.

Трубу с горячей водой прорвало у дома №23, у автомобилей, попавших в зону разлива, не заметили признаков повреждения. Специалисты пообещали отремонтировать поврежденный участок теплосети к 2.00 8 декабря.

На перекрестке улицы Доблести и Петергофского шоссе произошло массовое ДТП.

Днем на этом участке столкнулись шесть машин. По словам очевидцев, фургон "Транзит" поехал на красный свет и столкнулся с "ГАЗелью", которая от удара "собрала" несколько легковушек на встречной полосе. "ГАЗель" развернулась и заблокировала проезд, машины получили довольно сильные повреждения. Обстоятельства ДТП уточняются, по предварительным данным, пострадавших нет.

Коллаж: Piter.TV

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург (Евгений Осипов); ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург (Михаил Волков)

Фото: пресс-служба МЧС; ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург