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В январе в Петербург поступит первая партия вакцины от COVID-19 для подростков
Сегодня, 11:56
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В январе в Петербург поступит первая партия вакцины от COVID-19 для подростков

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Двухкомпонентная вакцина предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

В январе следующего года в Петербург поступит вакцина от коронавируса для детей "Спутник М". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению города. 

Сделать прививку смогут дети 12-17 лет. По словам начальника отдела организации медпомощи матерям и детям городского комитета по здравоохранению Яны Панютиной, вероятно, пункты для вакцинации детей откроют в детских поликлиниках. 

Напомним, в конце ноября в России зарегистрировали вакцину для детей "Спутник М". Двухкомпонентная вакцина предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Она, как и "Спутник V", вводится с интервалом 21 день. Разработкой препарата занимались специалисты НИЦ имени Гамалеи. 

В конце декабря вакцина поступит в Ленобласть.

Фото: pexels.com

Теги: вакцинация, спутник м
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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elamdes
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