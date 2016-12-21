В Ленобласть к концу декабря поступит "Спутник М"

"Спутник М" предназначен для подростков от 12 до 17 лет.

Комитет по здравоохранению Ленобласти рассказал, когда ждать первой поставки вакцины для подростков "Спутник М". Первая партия поступит в регион в конце декабря.

"Спутник М" предназначен для подростков от 12 до 17 лет. Вакцина двухкомпонентная, вторая доза вводится через 21 день после первой.

Подростки смогут привиться только с согласия родителей или же с их собственного согласия, если им уже больше 15 лет.

Ранее терапевт поделился подробностями о детской вакцине "Спутник М".

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