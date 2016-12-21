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В Ленобласть к концу декабря поступит "Спутник М"
Сегодня, 8:18
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласть к концу декабря поступит "Спутник М"

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"Спутник М" предназначен для подростков от 12 до 17 лет.

Комитет по здравоохранению Ленобласти рассказал, когда ждать первой поставки вакцины для подростков "Спутник М". Первая партия поступит в регион в конце декабря.

"Спутник М" предназначен для подростков от 12 до 17 лет. Вакцина двухкомпонентная, вторая доза вводится через 21 день после первой.

Подростки смогут привиться только с согласия родителей или же с их собственного согласия, если им уже больше 15 лет.

Ранее терапевт поделился подробностями о детской вакцине "Спутник М".

Фото: pexels

Теги: вакцина, подростки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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