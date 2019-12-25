Терапевт поделился подробностями о детской вакцине "Спутник М"

Новая вакцина подходит для подростков от 12 до 17 лет.

Новая вакцина "Спутник М" подходит для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Это ослабленный в пять раз "Спутник V". Об этом рассказал терапевт Сергей Шубин в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Медик заявил, что у всех, кто вколет себе этот препарат, будет "бронежилет при встрече с COVID-19".

100-процентная сероконверсия. Все дети выработали антитела по этому белку, точнее, к рецептору связывающего домена. Все, кто получит эту вакцину, все будут защищены. Отметил специалист

По словам медика, в настоящий момент ведется работа по созданию вакцины для детей до 12 лет. Он уверен, что этот препарат также необходим.

В мире уже об этих разработках и клинических исследованиях идет речь. Заявил Шубин

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