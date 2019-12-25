В 2022 году в петербургском транспорте появятся сканеры QR-кодов

Город готов выделить на эти цели 117 млн рублей.

Власти Петербурга готовы выделить 117 млн рублей на то, чтобы в общественном транспорте появились сканеры QR-кодов. Об этом пишет КП-Петербург.

Система будет введена в следующем году. Победитель конкурса должен будет проанализировать состояние остановок наземного транспорта и установить считыватели QR-кодов. Они будут иметь подсветку и автоматически адаптироваться к условиям освещения. Считыватель должен иметь хорошо видимый лазерный указатель и уметь распознавать QR-коды с мобильных устройств даже в условиях низкой освещенности.

Ранее мы писали, что кинотеатры потеряли 80% зрителей после введения обязательных QR-кодов.

Фото: pexels.com