Кинотеатры потеряли 80% зрителей после введения обязательных QR-кодов

По словам региональный представитель Ассоциации владельцев кинотеатров Виктора Рудмана, даже с наличием QR-кода зрители не охотно идут в киноцентры.

В Петербурге Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к губернатору города с просьбой убрать проверку QR-кодов у посетителей. Так, поток зрителей сократился на 80%, на сеансы приходят несколько человек, семья или один посетитель. Обращение к власти подписали владельцы 11 петербургских кинотеатров и сетей кинотеатров, в том числе "Мираж Синема", "КАРО", "Синема Парк", "Художественный", "Нева" и другие, передает "АБН".

По словам региональный представитель Ассоциации владельцев кинотеатров Виктора Рудмана, даже с наличием QR-кода зрители не охотно идут в киноцентры.

В письме к губернатору представители кинопрокатного бизнеса подчеркивают, что проверять QR-коды в Петербурге из контактного бизнеса досталось только им, для общепита и торговли эту обязанность отодвинули до 27 декабря. Отмечается, что кинотеатры соблюдают повышенные меры безопасности.

Как рассказал Константин Красков, директор по прокату кинотеатров "Художественный" и "Нева", запрет показывать фильмы после 23 часов — это минус, примерно, еще 20% трафика.

Ранее в Петропавловской крепости откроется выставка "Александр Невский: легенда о герое".

Фото: pexels

