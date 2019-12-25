В Петропавловской крепости откроется выставка "Александр Невский: легенда о герое"

На выставке представлены экспонаты из различных музеев города.

В следующий понедельник, 6 декабря, в Петропавловской крепости пройдет онлайн-открытие выставки "Александр Невский: легенда о герое". Трансляция открытия будет проходить на официальной странице Музея истории Санкт-Петербурга и других интернет-ресурсах музея.

Выставка расскажет зрителям, как менялось восприятие образа Александра Невского – исторического деятеля, святого, национального героя – на протяжении столетий, как этот образ использовался в идеологии: в литературе, кино, изобразительном искусстве. Представленные в экспозиции иконы, гравюры, портреты, орденские знаки, книги, медали, фотографии, плакаты позволят проследить основные этапы формирования иконографии Александра Невского в XVIII-ХХ веках.

Петербуржцы и гости города увидят экспонаты из собрания Государственного музея истории, Государственного музея истории религии, ГОЗНАКа, Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Государственного музея-заповедника "Павловск", РНБ, Музея кино и даже Новгородского музея-заповедника.

Фото: предоставлено пресс-службой ГМИ СПб; Pixabay