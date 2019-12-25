Петербуржец спас из огня двух мужчин и вернулся за оставшимися

Во время прогулки с собакой молодой человек услышал крики людей, увидел дым и не смог пройти мимо.

В минувшее воскресенье, около 10 часов утра в доме №1 на Смоленской улице произошел пожар. Спасатели прибыли на место происшествия за считанные минуты и эвакуировали из горящей квартиры двух пострадавших и молодого человека Николая. Как оказалось, до приезда пожарных он вывел из квартиры еще двух мужчин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Как выяснилось позже, во время прогулки с собакой молодой человек услышал крики людей и увидел дым, идущий из окон соседнего подъезда. Оставив своего питомца на улице, он поднялся на третий этаж, где из-под двери горевшей квартиры выбивался дым. Приложив усилия, Николай открыл дверь и увидел пожилого мужчину без сознания. Молодой человек оттащил пострадавшего в безопасное место, а затем вернулся и спас еще одного мужчину, который был также без сознания.

Зная, что в жилом помещении часто собираются граждане, ведущие асоциальный образ жизни, Николай предположил, что в квартире остался еще кто-то, и опять вернулся. Неожиданный выброс пламени и обрушение конструкций отрезали герою путь к выходу. К счастью, в это время на выручку приехали спасатели.

Спасенных госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с отравлением продуктами горения. Николай отказался от медицинской помощи и продолжил помогать пожарным эвакуировать жителей подъезда. Спустившись на этаж ниже он вывел из квартиры кота и собаку, а затем спас маленькую девочку, которая оказалась в квартире на четвертом этаже.

Всего из дома эвакуировали 17 человек, трое из них дети. Также в числе спасенных оказались собака и два кота. Не обошлось без жертв: при разборе обгоревших строительных конструкций и мебели был найден труп мужчины.

В настоящее время решается вопрос о поощрении Николая за его отважный поступок. Обстоятельства случившегося выясняют дознаватели.

Фото: пресс-служба МЧС России по Петербургу, ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб