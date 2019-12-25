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Из горящего дома на Смоленской набережной вынесли находившегося без сознания человека
Сегодня, 11:15
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Из горящего дома на Смоленской набережной вынесли находившегося без сознания человека

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Спасатели эвакуировали пять человек.

В воскресенье, 5 декабря, в Московском районе произошел страшный пожар. Очевидцы рассказали, что из горящего дома вынесли на носилках человека. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

На Смоленском набережной в доме № 1 загорелась квартира на третьем этаже. Спасатели эвакуировали пять человек. Двоих пришлось выводить из полыхающей комнаты. Подробности инцидента уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что ночной пожар на Белградской улице тушили 12 спасателей.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: пожар в доме, смоленская набережная, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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