Ночной пожар на Белградской улице тушили 12 спасателей

В ночь на воскресенье, 5 декабря, во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Диспетчер получил информацию о возгорании около 0:38 ночи. Выяснилось, что в однокомнатной квартире вспыхнула обстановка площадью 6 квадратных метров. Спустя 40 минут пламя потушили. С огнем боролись 12 спасателей. Они эвакуировали 20 жильцов дома.
На данный момент устанавливается причина пожара. Известно, что в результате случившегося никто не пострадал.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на складе во Фрунзенском районе потушили пожар.
Фото: Piter.tv
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