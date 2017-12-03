Ночной пожар на Белградской улице тушили 12 спасателей

Сотрудники МЧС эвакуировали 20 человек.

В ночь на воскресенье, 5 декабря, во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Диспетчер получил информацию о возгорании около 0:38 ночи. Выяснилось, что в однокомнатной квартире вспыхнула обстановка площадью 6 квадратных метров. Спустя 40 минут пламя потушили. С огнем боролись 12 спасателей. Они эвакуировали 20 жильцов дома.

На данный момент устанавливается причина пожара. Известно, что в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на складе во Фрунзенском районе потушили пожар.

Фото: Piter.tv