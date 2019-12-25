На складе во Фрунзенском районе потушили пожар

С огнем боролись 15 человек личного состава.

Днем в четверг, 2 декабря, около 13:28 управление МЧС получило сигнал о пожаре в доме №4 в Гаражном проезде Фрунзенского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибывшие на место пожарные уточнили, что в складском помещении обгорела обстановка на площади 15 кв. метров. В 14:37 пожар ликвидировали. По предварительной информации, никто не пострадал. Также пока неизвестны причины возгорания.

Отмечается, что к ликвидации пожара привлекли 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Фото: Piter.tv