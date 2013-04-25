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Последствия пожара на Смоленской улице: погиб человек, еще четверо попали в больницу
Сегодня, 14:08
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Последствия пожара на Смоленской улице: погиб человек, еще четверо попали в больницу

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Спасатели эвакуировали 17 жильцов дома, среди них были дети.

Сегодня, 5 декабря, на Смоленской улице произошел крупный пожар, который унес жизнь одного петербуржца. Кроме того, в огне пострадали четыре человека, их госпитализировали. 

По информации Piter.tv, в квартире дома № 1 вспыхнула обстановка площадью 30 квадратных метров. С огнем прибыли бороться 29 спасателей. В операции задействовали 7 спецмашин. Было эвакуировано 17 жильцов дома, среди них нашлись и дети. 

Известно, что в огне погиб человек. Его личность пока не установлена. Кроме того, пострадали еще четверо. Их уже забрала карета "скорой помощи". 

Жильцы полыхающего дома вынесли на улицу из задымленных помещений кошек и собак. Известно, что спасать горожан бросился и прохожий. Он смог вынести из дома теряющего сознание мужчину.

Ранее на Piter.tv сообщили, что из горящего дома на Смоленской улице вынесли находившегося без сознания человека.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: крупный пожар, мчс, погиб в пожаре, пожар на смоленской набережной, пострадавший
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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