Последствия пожара на Смоленской улице: погиб человек, еще четверо попали в больницу

Спасатели эвакуировали 17 жильцов дома, среди них были дети.

Сегодня, 5 декабря, на Смоленской улице произошел крупный пожар, который унес жизнь одного петербуржца. Кроме того, в огне пострадали четыре человека, их госпитализировали.

По информации Piter.tv, в квартире дома № 1 вспыхнула обстановка площадью 30 квадратных метров. С огнем прибыли бороться 29 спасателей. В операции задействовали 7 спецмашин. Было эвакуировано 17 жильцов дома, среди них нашлись и дети.

Известно, что в огне погиб человек. Его личность пока не установлена. Кроме того, пострадали еще четверо. Их уже забрала карета "скорой помощи".

Жильцы полыхающего дома вынесли на улицу из задымленных помещений кошек и собак. Известно, что спасать горожан бросился и прохожий. Он смог вынести из дома теряющего сознание мужчину.

Ранее на Piter.tv сообщили, что из горящего дома на Смоленской улице вынесли находившегося без сознания человека.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург