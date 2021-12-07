На Петергофском шоссе произошло массовое ДТП

В соцсетях сообщили, что столкнулись шесть машин.

Днем во вторник, 7 декабря, на пересечении улицы Доблести и Петергофского шоссе столкнулись шесть машин. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

"Транзит" ехал на "красный" свет со стороны улицы Доблести, "Газель" следовала в сторону Петергофа на разрешающий свет светофора и от удара "собрала" легковые авто на встречке. рассказал очевидец

Информации о пострадавших не было, однако, судя по фото, у машин довольно сильные поверждения. Участники ДТП также уточнили, что от удара "Газель" развернуло. Судя по фото, авто заблокировало проезд.

Минуты две подождать стоило ему теперь либо квартиры, либо почки. Страховые хорошую сумму на него повесят, если газелист докажет невозможность избежать столкновения. Единственное, что может оправдать – ему стало плохо. А так – да, лютая жесть на пустом месте. уверен комментатор

Также горожане отметили, что перекресток с "плохими светофорами" и с "ужасной развязкой".

Одни пытаются пролезть, другие жмут до последнего, постоянные пробки в час пик. Очень хорошо на нём определять умение водить авто и знания ПДД современных водителей. отметила петербурженка

На данный момент участок окрашен "бордовым".

Фото и видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте; скриншот "Яндекс. Карты"