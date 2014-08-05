Врио главы администрации Калининского района назначен Владимир Ростовский

Ранее Ростовский занимал должность заместителя главы администрации Калининского района.

Временно исполняющим обязанности главы администрации Калининского района стал Владимир Ростовский. Об этом сообщают "Невские Новости". Позже информация появилась и на сайте администрации района.

Ранее руководящую должность занимал Иван Громов. В понедельник, 6 декабря, Иван Громов покинул пост главы администрации Калининского района. Позже его и вовсе задержали. По предварительной информации, такую сумму денег Громов присвоил, когда занимал пост главы комитета по информатизации.

Ростовский же ранее занимал должность заместителя главы администрации Калининского района. Он курировал вопросы городского хозяйства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, энергетики, текущего ремонта и содержания дорог и дорожного строительства, охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности.

Фото: пресс-служба администрации Калининского района