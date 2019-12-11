Пушилин: в Артемовске могут провести референдум о названии города

По его словам, эвакуированные жители города и жители ДНР настаивают на Артемовске.

В Артемовске могут провести референдум о названии города. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью "РИА Новости".

По его словам, эвакуированные жители города и жители ДНР настаивают на Артемовске. Пушилин подчеркнул, что город был назван в честь основателя Донецкой Криворожской Республики.

Если потребуется проводить опрос, то это нужно будет делать абсолютно точно, когда город будет восстановлен, когда мы переключимся уже на мирные рельсы. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Ранее Пушилин рассказал о попытках ВСУ атаковать Артемовск.

Видео: Telegram / РИА Новости