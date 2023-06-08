Пушилин рассказал о попытках ВСУ атаковать Артемовск

Врио главы ДНР рассказал о ситуации с обстрелами ВСУ.

Обстановка в освобожденном из--под контроля киевского режима города Артемовске сложная из-за постоянных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. При этом временно исполняющий обязанности губернатора ДНР Денис Пушилин подчеркнул в интервью журналистам "РИА Новостей", что речь и дет о контролируемой ситуации. Эксперт заметил, что противник использует артиллерию, минометы и беспилотники для ведения огня.

Противник на регулярной основе пытается продавить как фланги, так и непосредственно совершает обстрелы, зачастую хаотические, но регулярные... иллюзий не испытываем, будет пытаться хоть в какой-то части вернуть утраченные позиции или же продемонстрировать какие-то успехи. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Денис Пушилин заметил, что власти ДНР понимают, что не могут разрешить противнику добиться цели, поэтому в регионе сконцентрированы достаточно серьезные силы и обеспечена слаженная работа между боевыми подразделениями. По мнению чиновника, речь идет о героических действиях российских военнослужащих на этом направлении СВО.

ВСУ уничтожили Leopard, чтобы он не достался России, заявил Пушилин.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости