Денис Пушилин рассказал, что Киев старается не допустить того, чтобы западная техника оказалась в руках российских военных.

Вооруженные силы Украины намеренно уничтожили подбитый Россией немецкий танк Leopard ради того, чтобы немецкая техника не досталась бойцам для изучения. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он пояснил, что инцидент произошел около десяти дней назад. Эксперт добавил, что противник последние два дня пытается контратаковать территорию региона крупным западным вооружением. Самом горячей точкой сражений на текущий момент остается Угледарское направление.

Пока наши танки выдвинулись, чтобы вытащить подбитый Leopard, подтянулись еще два танка украинских, и они вместо того, чтобы отражать атаку, они начали уничтожать Leopard... Просто до неузнаваемости его расстреляли и откатились назад Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин сообщил, что порт Мариуполя начали использовать для вывоза зерна.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live