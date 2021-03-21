Пушилин сообщил, что порт Мариуполя начали использовать для вывоза зерна

Врио главы ДНР рассказал о развитии экспорта продукции в регионы страны.

Мощности морского порта города Мариуполя в Донецкой народной республики российские власти начали использовать для того, чтобы вывозить зерновые культуры и сельскохозяйственную продукцию. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал временно исполняющий обязанности губернатора ДНР Денис Пушилин. Эксперт уточнил журналисту Владимиру Соловьеву, что фиксируется спрос на вывоз товаров водным способом. В будущем этот маршрут поможет чиновникам разгрузить автомобильные пропускные пункты.

Зерно уже вывозим. Работаем, не останавливаемся. Морской торговый порт Мариуполя должен быть загружен полностью, насколько это возможно. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Врио главы ДНР добавил, что 14 апреля посетил Мариуполь вместе с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым и заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Валерием Леоновым. Было организовано правительственное совещание, на котором поднимались вопросы развития мариупольского порта для сельскохозяйственных поставок в другие российские регионы.

Пушилин: ВСУ после попыток прорыва в ДНР накануне были отброшены, неся потери.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live