Пушилин: ВСУ после попыток прорыва в ДНР накануне были отброшены, неся потери

Врио главы ДНР рассказал о попытках "прощупать оборону" со стороны противника.

Все атаки Вооруженных сил Украины на территории Донецкой Народной Республики накануне были отбиты, а боевые подразделения противника понесли серьезные потери. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал временно исполняющий обязанности Донецкой народной республики Денис Пушилин. Глава российского региона подчеркнул, что характерной чертой атаки противника стало использование западных видов вооружения. В частности, речь идет о немецких танков Leopard и колесных танков АМХ-10 которые ранее ВСу не задействовали в сражениях.

Вчера <...> противник совершил один отвлекающий удар, и уже потом на определенных участках ребятам было очень сложно сдерживать. На сегодняшний момент <...> противник был оттеснен, причем понеся достаточно серьезные потери. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Денис Пушилин уточнил, что Воздушные силы Украины пытаются перейти в атаку на разных участках линии соприкосновения в ДНР. Он уточнил, что противник хочет "прощупать оборону" России в регионе.

Пушилин сообщил, что речь о мобилизации для освобождения ДНР не идет.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live