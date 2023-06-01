Пушилин сообщил, что речь о мобилизации для освобождения ДНР не идет

Врио главы ДНР оценил необходимость во всеобщей мобилизации населения.

Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о том, что речь о новых волнах мобилизации граждан для освобождения территории региона не идет. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на форуме "Какая Украина нам нужна?", организованного на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня" изданием "Украина.ру". Гость мероприятия пояснил, что считает основой для победы - добровольческие силы и контрактников, которые выполняют поставленные перед ними командованием боевые задачи.

Я со своей позиции отвечу. В дискуссиях и обсуждениях сейчас на доступных мне площадках это вопрос даже не затрагивается, ни о какой второй или третьей волнах мобилизации. Сейчас мы видим их работу, видим результат. Денис Пушилин, врио главы ДНР

По мнению российского чиновника, акцент необходимо делать на работе контрактников и добровольцев, так как именно они - основа. В ДНР речь идет об успешном результате, который показывают корпуса Донецкой народной республики и Луганской народной республики.

Пушилин заявил, что на разминирование Артемовска потребуются месяцы.

Фото и видео: Вконтакте / Украина.ру