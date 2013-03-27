Пушилин заявил, что на разминирование Артемовска потребуются месяцы

Вооруженные силы Украины предпринимают попытки атаковать город Артемовск по всем флангам, но эти попытки со стороны противников купируются Вооруженными силами России. Соответствующее заявление в рамках общения с журналистами в Москве сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин. Таким образом эксперт ответил на вопрос СМИ о том, пытается ли киевский режим вернуть под свой контроль город.
Абсолютно закономерно: после освобождения любого населенного пункта какой-то период противник пытается вернуть утраченные позиции. На данном этапе по той информации, которая у меня есть, попытки купируются нашими подразделениями.
Денис Пушилин, врио главы ДР
Пушилин призвал освободить от киевского режима всю территорию Украины.
Фото и видео: Вконтакте / Украина.ру
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