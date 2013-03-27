Пушилин заявил, что на разминирование Артемовска потребуются месяцы

Врио главы ДНР рассказал о ситуации в регионе СВО.

Вооруженные силы Украины предпринимают попытки атаковать город Артемовск по всем флангам, но эти попытки со стороны противников купируются Вооруженными силами России. Соответствующее заявление в рамках общения с журналистами в Москве сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин. Таким образом эксперт ответил на вопрос СМИ о том, пытается ли киевский режим вернуть под свой контроль город.

Абсолютно закономерно: после освобождения любого населенного пункта какой-то период противник пытается вернуть утраченные позиции. На данном этапе по той информации, которая у меня есть, попытки купируются нашими подразделениями. Денис Пушилин, врио главы ДР

Пушилин призвал освободить от киевского режима всю территорию Украины.

Фото и видео: Вконтакте / Украина.ру