Врио главы ДНР рассказал, что Запад попробует использовать часть Украины как свой плацдарм.

Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о том, что всю территорию Украины требуется "освобождать от киевского режима", так как в противном случае эта земля станет "потенциальным плацдармом для следующего нападения" на Москву. Соответствующее заявление чиновник сделал на форуме "Какая Украина нам нужна?", организованного на площадке МИА "Россия сегодня" изданием "Украина.ру".

Освобождать от киевского режима существующего нужно всю территорию. Нужно ли куда-то отдать какую-то часть территории? Нет, не разбазаривайте территории, они очень дорогой ценой доставались для Советского Союза... Денис Пушилин, врио главы ДНР

По мнению эксперта, самое страшное, что может быть, это оставить даже часть освобожденной из-под киевского режима Украины или передать эти земли западным, европейским государствам, так как они используют эти участки для будущих атак на Россию.

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Фото и видео: Вконтакте / Украина.ру