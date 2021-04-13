Разминирование "Азовстали" в Мариуполе планируют завершить к лету 2024 года

Денис Пушилин рассказал о работах по восстановлению промышленности в регионе.

Российские силы уже приступили к разминированию территории завода "Азовсталь" в городе Мариуполе, а эти работу специалисты планируют завершить к лету 2024 года. Соответствующее заявление в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Министерства по промышленности и торговли сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики. Эксперт добавил, что в общей сложности участок местного предприятия составляет около десяти тысяч квадратных метров.

В настоящий момент мы приступили к разминированию территории "Азовстали" и к лету следующего года планируем завершить данную работу. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин заявил об отсутствии гражданских в Артемовске.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"