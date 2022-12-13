Пушилин заявил об отсутствии гражданских в Артемовске

Врио главы ДНР рассказал о ситуации в городе.

В освобожденном из-под контроля киевского режима городе Артемовске, по предварительным данным, не осталось гражданского населения. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин. Чиновник накануне с рабочим визитом лично посетил этот населенный пункт. Эксперт пояснил журналистам, что факт отсутствия мирных граждан в город будет перепроверяться.

Что касается гражданских, мы вчера проехали практически весь город, гражданских мы не увидели. "Вагнера" весь этот период эвакуировали гражданских лиц, как только находили. Поэтому, с их слов, гражданских в городе нет... Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин заявил, что российским войскам предстоит освободить Нью-Йорк.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live