Врио главы ДНР рассказал о работе по возвращению контроля над поселком.

Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики заявил в социальных сетях о том, что российским силам в ходе специальной военной операции предстоит освободить из-под контроля киевского режима такой населенный пункт как Нью-Йорк. После этого данный поселок городского типа на Донбассе де-юре и де-факто изменит принятое при украинских властях название.

Нам еще предстоит освободить Нью-Йорк, и он перестанет быть Нью-Йорком... Денис Пушилин, врио главы ДНР

Напомним, что населенный пункт Нью-Йорк находится в Артемовском районе ДНР. Он располагается в 40 километрах в южном направлении от районного центра. Поселение было основано меннонитами, приглашенными в Россию Екатериной II. Поселок назывался Нью-Йорк до октября 1951 года, а после был переименован в Новгородское. В июле 2021 года власти Киева решили вернуть ему старое название.

Пушилин напомнил об официальном названии Артемовска.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.