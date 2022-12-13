Пушилин напомнил об официальном названии Артемовска

Врио главы ДНР рассказал о том, почему не следует называть город Бахмутом.

Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин напомнил о том, что, согласно законодательству российского региона, именно название для недавно освобожденного из-под контроля киевского режима города Артемовск является официальным. Чиновник в социальной сети уточнил, что дореволюционный вариант названия населенного пункта - Бахмут. Этот вариант используется украинскими властями и неприемлем в текущих реалиях.

Бахмут - это название из Российской империи. Но при Советском Союзе он назывался Артемовск, таким мы его и помним. Более того, есть соответствующий указ, который гласит, что все названия городов и районов возвращаются к 11 мая 2014 года... Денис Пушилин, врио главы ДНР

Эксперт добавил, что в настоящее время направляется в Артемовск для того, чтобы оценить фронт работ для восстановления города и гражданских служб.

Пушилин заявил, что намеревается съездить в Артемовск.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.