Пушилин заявил, что намеревается съездить в Артемовск

Врио главы ДНР отправился в рабочую поездку в освобожденный город Донбасса.

Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил подписчикам в собственном Telegram-канале о том, что в настоящее время направляется в город Артемовск, чтобы оценить фронт работ для профильных работ и гражданских служб региона. Днем ранее чиновник рассказал жителям о том, что ведется работа по разминированию территорий населенного пункта и его окрестностей.

Мы сейчас с вами едем для того, чтобы имелась возможность посмотреть фронт работ уже для профильных ведомств, гражданских служб, которым предстоит очень много сейчас работы... Денис Пушилин, врио главы ДНР

Напомним, что в субботу 20 мая основатель часной военной группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что российские силы к полудню полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России уведомило в ночь на 21 мая о том, что в результате наступательных действий штурмовиков ЧВК "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск Вооруженных РФ, завершено освобождение города.

Пушилин назвал стабильно напряженной ситуацию на угледарском направлении.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.