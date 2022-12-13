  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:50
118
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пушилин назвал стабильно напряженной ситуацию на угледарском направлении

0 0

Он также отметил, что идет позиционное противостояние.

Врио главы ДНР Денис Пушилин высказался о ситуации на угледарском направлении. Об этом он заявил в эфире телеканала "Соловьев Live".

По словам Пушилина, угледарское направление остается стабильно напряженным. Он также отметил, что идет позиционное противостояние. Врио главы республики подчеркнул, что противник регулярно предпринимает попытки улучшить позиции. 

Ранее Пушилин сообщил о переброске подкрепления для российских сил в Артемовске.

Видео: ВКонтакте / Соловьев Live

Теги: врио главы, денис пушилин, днр, угледарское направление
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии