Пушилин назвал стабильно напряженной ситуацию на угледарском направлении

Он также отметил, что идет позиционное противостояние.

Врио главы ДНР Денис Пушилин высказался о ситуации на угледарском направлении. Об этом он заявил в эфире телеканала "Соловьев Live".

По словам Пушилина, угледарское направление остается стабильно напряженным. Он также отметил, что идет позиционное противостояние. Врио главы республики подчеркнул, что противник регулярно предпринимает попытки улучшить позиции.

Ранее Пушилин сообщил о переброске подкрепления для российских сил в Артемовске.

Видео: ВКонтакте / Соловьев Live