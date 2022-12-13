Пушилин сообщил о переброске подкрепления для российских сил в Артемовске

Врио главы ДНР рассказал о ситуации на СВО.

Ситуация в городе Артемовске (украинское название - Бахмут) скалывается напряженная, однако российские военные продолжают свое продвижение вглубь территории, туда переброшено дополнительное подкрепление. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин. Чиновник заметил, что несмотря на все сложности бойцы идут вперед.

Артемовск, мы тоже видим, - ситуация напряженная, но уже все меньше и меньше этих высоток, которые сейчас контролируются вооруженными формированиями Украины. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин сообщил о взятии нескольких укреплений ВСУ на авдеевском направлении.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live