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Пушилин сообщил о переброске подкрепления для российских сил в Артемовске

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Врио главы ДНР рассказал о ситуации на СВО.

Ситуация в городе Артемовске (украинское название - Бахмут) скалывается напряженная, однако российские военные продолжают свое продвижение вглубь территории, туда переброшено дополнительное подкрепление. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин. Чиновник заметил, что несмотря на все сложности бойцы идут вперед.

Артемовск, мы тоже видим, - ситуация напряженная, но уже все меньше и меньше этих высоток, которые сейчас контролируются вооруженными формированиями Украины.

Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин сообщил о взятии нескольких укреплений ВСУ на авдеевском направлении.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: артемовск, денис пушилин, днр, донбасс, соловьёв live
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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