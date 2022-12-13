Пушилин сообщил о переброске подкрепления для российских сил в Артемовске

Ситуация в городе Артемовске (украинское название - Бахмут) скалывается напряженная, однако российские военные продолжают свое продвижение вглубь территории, туда переброшено дополнительное подкрепление. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин. Чиновник заметил, что несмотря на все сложности бойцы идут вперед.
Артемовск, мы тоже видим, - ситуация напряженная, но уже все меньше и меньше этих высоток, которые сейчас контролируются вооруженными формированиями Украины.
Денис Пушилин, врио главы ДНР
Пушилин сообщил о взятии нескольких укреплений ВСУ на авдеевском направлении.
Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live
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