На пост врио главы Приморского района назначен Богдан Заставный

С 2020 года он являлся председателем городского комитета по молодежной политике.

Врио главы администрации Приморского района Петербурга с 31 марта станет Богдан Заставный. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в Смольном.

С 2020 года Богдан Заставный являлся председателем городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Напомним, 22 марта стало известно о том, что предыдущий глава Приморского района Алексей Никоноров умер на 52-м году жизни после продолжительной болезни.

Ранее мы рассказывали о том, что главой Красносельского района Петербурга стала Ольга Акацевич.

Фото: ВКонтакте / Богдан Заставный