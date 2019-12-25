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На пост врио главы Приморского района назначен Богдан Заставный
Сегодня, 14:56
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На пост врио главы Приморского района назначен Богдан Заставный

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С 2020 года он являлся председателем городского комитета по молодежной политике.

Врио главы администрации Приморского района Петербурга с 31 марта станет Богдан Заставный. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в Смольном.

С 2020 года Богдан Заставный являлся председателем городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. 

Напомним, 22 марта стало известно о том, что предыдущий глава Приморского района Алексей Никоноров умер на 52-м году жизни после продолжительной болезни. 

Ранее мы рассказывали о том, что главой Красносельского района Петербурга стала Ольга Акацевич. 

Фото: ВКонтакте / Богдан Заставный 

Теги: врио главы, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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